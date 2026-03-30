Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tazminat davası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın mitingindeki sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin liralık tazminat davası açtı. Ayrıca Özel hakkında, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
BAŞSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
Öte yandan aynı konuşma nedeniyle Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.