Kuraklıkta dibi görmüştü! O barajda kapaklar bu kez taşkın için açıldı
IHA Giriş Tarihi:

Kocaeli’de içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı son yağışların ardından yüzde 93’e yükseldi. Tam kapasiteye yaklaşan barajda, yeni yağışlar da beklendiği için kapaklar açılarak Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.

Kocaeli’de geçen yıl kuraklık nedeniyle kritik seviyelere gerileyen Yuvacık Barajı, kış aylarında etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından bu kez doluluğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

 

Doluluk oranı yüzde 3’e düşmüştü

Barajdaki doluluk oranı kasım ayında yüzde 6'ya, aralık ayında ise son yılların en düşük seviyesi olan yüzde 3'e kadar gerilemişti. Kış mevsimiyle birlikte havzada etkili olan kar ve sağanak yağışlar, barajdaki su seviyesini hızla yukarı taşıdı. Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı, son yağışlarla yüzleri güldürdü. Bugün yapılan ölçümlerde barajın doluluk oranının yüzde 93’e yükseldiği belirlendi. 51 milyon metreküp kapasitesi olan barajda an itibarıyla 47 milyon 65 bin metreküp su bulunuyor. Doluluğun yüzde 93’ü bulmasından ve yeni yağışların beklenmesinden dolayı barajın kapakları açılarak, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.

