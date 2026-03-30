İran'dan fırlatılan balistik füze Türk hava sahasına girdi: NATO Akdeniz'de imha etti!

İran topraklarından ateşlendiği kesinleşen ve doğrudan Türk hava sahasına giren balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de teyakkuzda bekleyen NATO savunma sistemleri tarafından havada paralanarak etkisiz hale getirildi.

"Türk semalarında sıcak temas: Balistik füze paniği!"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, radar sistemleri tarafından anlık olarak takibi yapılan balistik füzenin rotasının Türk hava sahası olduğu belirlendi. Sınırlarımızı ihlal eden bu tehdit unsuru, Doğu Akdeniz’de konuşlu bulunan NATO hava ve füze savunma unsurlarının devreye girmesiyle büyük bir faciaya yol açmadan imha edildi. Ankara teyakkuza geçerken, sınır hattındaki savunma sistemleri en yüksek alarm seviyesine çıkarıldı.