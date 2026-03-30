Gündem İran'dan fırlatılan balistik füze Türk hava sahasına girdi: NATO Akdeniz'de imha etti!
İran'dan fırlatılan balistik füze Türk hava sahasına girdi: NATO Akdeniz'de imha etti!

Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgedeki tansiyonu zirveye çıkaran korkunç bir gelişmeyi duyurdu.

İran topraklarından ateşlendiği kesinleşen ve doğrudan Türk hava sahasına giren balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de teyakkuzda bekleyen NATO savunma sistemleri tarafından havada paralanarak etkisiz hale getirildi.

"Türk semalarında sıcak temas: Balistik füze paniği!"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, radar sistemleri tarafından anlık olarak takibi yapılan balistik füzenin rotasının Türk hava sahası olduğu belirlendi. Sınırlarımızı ihlal eden bu tehdit unsuru, Doğu Akdeniz’de konuşlu bulunan NATO hava ve füze savunma unsurlarının devreye girmesiyle büyük bir faciaya yol açmadan imha edildi. Ankara teyakkuza geçerken, sınır hattındaki savunma sistemleri en yüksek alarm seviyesine çıkarıldı.

Kul

S400 ler neden düşürmüyor bunları.

Burak

NATO’nun S400 ya da Çelik Kubbe’den rol çaldığı yeter. Daha önceki 3 füze dünya basına yansımıştı, İran Nato ülkesine saldırıp savaşı genişletmeye çalışıyor diye. Şimdi yeni haberlerde saldırı türk sistemleri tarafından engellendi şeklinde manşet olmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Ukrayna’da bayraktar popüler oldu ya aman başka bir türk sistemi reklam olmasın.
