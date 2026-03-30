CHP MYK’sından fuhuşçu başkan kararı: Askıya alındı!

CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası alınan kararı açıklayan CHP Sözcüsü Zeynel Emre CHP'den ihraç edilmesi istenen Özkan Yalım ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, sonra da hangi karar çıkarsa Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır. Önümüzdeki günlerde bunun gereği yerine getirilecektir."

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Öte yandan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ''Rüşvet Almak, Rüşvete Aracılık Etmek, İhaleye Fesat Karıştırmak, İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından tutuklanması talep edildi. Diğer 12 kişinin ise “Nitelikli dolandırıcılık, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” gibi suçlardan tutuklanmaları talep edildi.