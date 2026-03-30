Türkiye'nin sevinci kısa sürdü! Kalp masajıyla hayata döndürülmüştü: Polis Mustafa hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda yaşanan kazada Mustafa Aydın isimli polis memurunun şehit olduğunu açıkladı. Mustafa Aydın kaza yerinde hayatını kaybettikten sonra hastanede kalp masajıyla hayata döndürülerek Türkiye’yi sevince boğmuştu.
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada kalbi duran, yapılan kalp masayı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memurumuz Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan 3'ü ağır toplam 29 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.