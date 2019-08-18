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Kaçak tütün satıcısına operasyon

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi’nde kaçak tütün ve makaron satan satıcı jandarma tarafından yakalandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:03
Kaçak tütün satıcısına operasyon

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi’nde kaçak tütün ve makaron satan satıcı jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi’nde N.N.A. isimli şahsın kıyılmış tütün satışı yaptığına dair bilgi üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan aramada; 2 kilo 500 gram kıyılmış tütün ve 2 bin 400 adet makaron ele geçirildi. Ele geçirilen suç eşyaları İvrindi Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınarak, satıcı N.N.A. hakkında cumhuriyet savcısının talimatı ile tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:03
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