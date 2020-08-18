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Yerel

Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çökelek köyünde kaçak elektrik kullanmak için usulsüz şekilde kurulan 18 trafo tespit edilirken, kaçak kontrolü yapmak için bölgeye giden Dicle Elektrik ekipleri burada bulunan bazı kişilerin saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:06:00 -
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çökelek köyünde kaçak elektrik kullanmak için usulsüz şekilde kurulan 18 trafo tespit edilirken, kaçak kontrolü yapmak için bölgeye giden Dicle Elektrik ekipleri burada bulunan bazı kişilerin saldırısına uğradı. Jandarma ekipleri havaya ateş açarak olayların büyümesini önlerken, saldırıyla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çökelek köyünde kaçak elektrik kullanmak için usulsüz şekilde kurulan 18 trafo tespit edilmesi üzerine bölgeye Dicle Elektrik ekipleri giderek inceleme yaptı. İncelemeler sırasında Dicle Elektrik ekipleri burada bulunan bazı kişilerin saldırısına uğrarken, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerinin müdahalesine rağmen bazı kişiler taş ve sopalarla elektrik dağıtım şirketinin personelini darp ederek araçlara hasar verdi. Jandarma ekipleri havaya ateş açarak olayların büyümesini önlerken, saldırıyla alakalı olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçak trafolar tarımsal sulama alanında kullanılıyor

Bölgenin elektrik dağıtım hizmetini yapan Dicle Elektrik’ten verilen bilgiye göre, bölgede yüksek gerilim hattından kaçak elektrik kullanmak için usulsüz şekilde trafo tesis edildiği ve kaçak trafoların özellikle enerji tüketiminin yüksek olduğu tarımsal sulama alanında kullanıldığı belirtildi.

Cezai işlem uygulandı

Dicle Elektrik ekipleri tarafından sadece son bir hafta içerisinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 18 adet, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 7 adet olmak üzere toplam 25 adet abonesiz kaçak trafoya kaçak ceza işlemi uygulanırken, cezai işlem yapılarak el konulma kararı verilen bu 25 trafo üzerinden kaçak tüketilen enerjinin maliyetinin ise yıllık yaklaşık 7 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

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