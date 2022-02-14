Kaçak su kullanan Vahap Seçer'den şimdi de sayaç oyunu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturası ödemeyeceğim." şeklindeki skandal çıkışından sonra CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlardan habersiz su faturalarına sayaç değişim bedeli giydirmesi Mersin'de büyük tepkilere neden oldu.

Akit’in 2 Şubat’ta “CHP’li başkandan kaçak su rezaleti” manşetiyle deşifre ettiği CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den şimdi de sayaç oyunu geldi.

Seçer, MESKİ faturası üzerinden vatandaşlara 239 TL 'sayaç değişimi' adı altında ek ödeme giydirdi.

Pilot bölge denilerek abonelerden habersiz yapılan söz konusu değişimin üstüne bir de faturalara yapılan 239 TL ek ödeme vatandaşları isyan ettirdi. Kılıçdaroğlu'nun çıkışını hatırlatan vatandaşlar, "Biz de MESKİ faturalarındaki şişkinlik geri alınana kadar su faturalarımızı ödemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Koltuğa oturmadan önce “Kaçak su kullanımına asla müsamaha göstermeyeceğim” diyen CHP’li Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ve akrabalarının yaşadığı Neptün Yalı Sitesi’nin havuz dolumu ile bahçe sulamasında su sayacı devre dışı bırakılarak, kaçak su kullanıldığı ortaya çıkmıştı.