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Kaçak kömürde ticaret durmadı

2013'ten beri üretime kapalı olan Şırnak’taki asfaltit ocaklarında kaçak madencilik faaliyeti hız kesmeden devam ediyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:46
Kaçak kömürde ticaret durmadı

OSMAN YİĞİT

2013’ten beri üretime kapalı olan ve onlarca kişinin ölüp onlarca kişinin yaralandığı Şırnak’taki asfaltit ocaklarında kaçak madencilik faaliyeti hız kesmeden devam ediyor. Şırnak İl Özel İdaresi bünyesinde toplanan İl Encümeni’nin Temmuz ayı gündeminde yer alan bir madde, kaçakçılık faaliyetlerinde gelinen noktayı ortaya koydu. Encümen’in 5 Temmuz tarihli toplantısında, “Şırnak Merkez ve İlçelerinde bulunan kömür sahalarından kaçak olarak çıkarılan ve kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçlardan boşaltılarak İşletme Müdürlüğü sahasına bırakılan yaklaşık 2.200 ton kömürün 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/K maddesine göre ihale ile satışa çıkarılması”na karar verildi.

Böylece, Akit’in birçok manşet haberle gündeme getirdiği Şırnak’taki kömür kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik yapılan bazı müdahalelerin de ‘göz boyama’dan öte bir anlam ifade etmediği ortaya çıkmış oldu. Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nin (MİGEM) değişik beyanlarında, kaçak madencilik faaliyetleri sebebiyle değişik hapis ve para cezalarından bahsedilirken, Şırnak’ta kamunun uhdesinde bulunmasına rağmen halen kaçak çalıştırılan ocaklara ilişkin kimsenin cezalandırılmaması dikkat çekiyor.

Bazı kısımları geçici askeri yasak bölge olan Şırnak’taki asfaltit ve kömür ocaklarını kontrolle yükümlü TKİ Silopi Kontrol Müdürlüğü’nde görevli 38’i memur 13’ü işçi toplam 51 personelin ne iş yaptığı ve ne işe yaradığı da merak konusu oldu.

Şırnak İl Encümeni’nin ihalesini ilan ettiği 2200 ton kömürün yaklaşık 150 kamyonla yakalandığı öğrenilirken bu kamyonlara ve kaçak kömürün çıkarılmasında kullanılan iş makineleri ve ekipmanlara neden el konmadığına da bir anlam verilemedi.

Ayrıca, bir partide 2200 ton kömürü ‘devlete kaptıran’ buna rağmen kaçakçılığa devam eden çetelerin, kaçırdıkları ve kaçırmaya devam ettikleri asfaltit ve kömür miktarı da merak konusu oldu.

Konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi ekonomideki diğer önemli birimlerden bazılarının birleştirilmesi ve bazılarının çeşitli birimlerinin diğer bir bakanlığa kaydırılmasının etkin sonuç verebileceğini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:46
  1. Şırnak
  2. Maden İşleri Genel Müdürlüğü
  3. TKİ Silopi Kontrol Müdürlüğü
  4. Akit
  5. Devlet İhale Kanunu
  6. asfaltit ocakları

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