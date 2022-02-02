Kaçak kömür ocağı çöktü: 5 ölü!

Emniyet yetkilisi Sanjeev Kumar, ülkenin doğusundaki Carkhand'ın Dhanbad kentinde bulunan maden ocağının göçtüğünü açıkladı.

Kumar, göçük esnasında kömür ocağında kaçak olarak çalışanlar olduğunu ifade etti.

İş makineleriyle yapılan arama kurtarma çalışmalarında, göçükten 4'ü kadın 5 kişinin cesedi çıkarıldı.

Arama çalışmaları sürüyor.

"Fare deliklerinde" kaçak madencilik

Ülkede gelir elde etmek için kaçak madencilik yapanlar, bu tarz kazalara sıklıkla maruz kalabiliyor.

Hindistan'ın özellikle doğusu ve kuzeydoğusunda halk, kapatılan kömür ocaklarında "fare deliği" adı verilen tünel benzeri yapılar kazarak madencilik yapmayı sürdürüyor.

Çalışanlar, vagonlara yükledikleri kömürü kurulan sistemle yeryüzüne çıkarıyor.

Bu dar yapılarda çalışması için kadınlar ve çocuklar erkeklere oranla daha çok tercih ediliyor.

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde kapatılan bir kömür ocağının 2021'de çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.