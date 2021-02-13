  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kaçak kazıya suçüstü
Yerel

Kaçak kazıya suçüstü

Zonguldak'ta gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kaça kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 10:02:00 -
Kaçak kazıya suçüstü

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi, Namazgah Köyü’nde kaçak kazı operasyonu yapıldı.

Alınan bilgi sonrası yapılan operasyonda A. Ç. (47 E), D. G. (48 E), E. A. (55 E) ve E.A. (47 E) isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapmak için metal arama detektörüyle birlikte yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda 2 adet kürek, 2 adet kazma ve 1 adet metal arama dedektörüne el konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir için kar yağışı uyarısı
Aktüel

İzmir için kar yağışı uyarısı

İzmir'in kuzey ilçeleri Bergama ve Kınık'ta yarın akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor.
Dünya devinden Türkiye kararı! Bomba yatırım geliyor
Dünya

Dünya devinden Türkiye kararı! Bomba yatırım geliyor

Alman lojistik şirketi DHL'nin Grup Üst Yöneticisi Frank Appel, 'Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeye hazırız' diyerek yeni yatırımların..
Bu sözler CHP’nin hoşuna gitmeyecek! Ali Babacan'dan 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi' çıkışı
Siyaset

Bu sözler CHP’nin hoşuna gitmeyecek! Ali Babacan'dan 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi' çıkışı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa açıklamalarının ardından gündeme gelebilecek de..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay