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Aktüel

Kaçak kazı yapanlara 15 bin 750 TL "sosyal mesafe" cezası uygulandı

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 5 kişiye, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 15 bin 750 TL para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:40:11 -
Kaçak kazı yapanlara 15 bin 750 TL "sosyal mesafe" cezası uygulandı

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 5 kişiye, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 15 bin 750 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre Doğanyurt ilçesine bağlı Düzağaç köyü mevkisinde devriye gezen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Ekipler tarafından kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Kaçak kazı yapan şahıslara, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı. Ruhsatsız av tüfeği bulunduran bir kişiye de 866 lira para cezası verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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