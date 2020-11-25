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Yerel Kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Yerel

Kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Sivas’ta kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:45:00 -
Kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Ekipler, merkeze bağlı İnceağa köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, bir traktörle arazi yolunda ilerleyen D.T. (31), F.Ç. (33), R.A. (21), H.Ç. (32) ve İ.Ç’yi (33) gözaltına aldı. Ekipler, traktörde yaptıkları aramada dedektör, kürek ve kazma gibi kazı malzemeleri ele geçirdi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet ve izinsiz kazı suçlarından şahıslara işlem yapıldı.

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