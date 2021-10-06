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Yerel Kaçak kağıt toplayıcılara operasyon
Yerel

Kaçak kağıt toplayıcılara operasyon

Türkiye genelinde 49 ayrı adreste, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına ve kâğıt toplama alanlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 06:52:00 -
Kaçak kağıt toplayıcılara operasyon

Ataşehir’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri sabaha karşı ilçede bulunan 49 ayrı adreste Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına ve kâğıt toplama alanlarına eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyona Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri de destek verdi.

Önceden belirlenen kâğıt toplama merkezlerine giren polis ekipleri, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 200’e yakın yabancı uyruklu kâğıt toplayıcısını gözaltına aldı. Polis ekipleri, şahısların kaldığı adres ve kâğıt topladıkları alanlarda arama yaptı. Aramalarda ele geçirilen malzemelere Zabıta ekipleri el koydu.

Kimlik tespiti yapılan kâğıt toplatıcıları üst araması yapılmasının ardından otobüs ve minibüslere bindirilen şahıslar, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Tuzla’da bulunan İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Buradaki işlemler ardından şahısların sınır dışı edileceği belirtildi.

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