Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı Van’ın Tuşba ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı.

Van’ın Tuşba ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerindeki Yaylıyaka Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde de kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmişti.

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