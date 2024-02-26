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Yerel Kaçak göçmenlere göz açtırılmıyor!
Yerel

Kaçak göçmenlere göz açtırılmıyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-26 23:56:00 - 2024-02-27 00:06:47
Kaçak göçmenlere göz açtırılmıyor!

Çanakkale ekipler tarafından gerçekleştirilen kaçak göçmen operasyonunda üç araç içinde 182 kaçak göçmen yakalanırken gözaltına alınan 5 organizatörden 3’ü tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde merkeze bağlı Çınarlı köyü ormanlık alan ile Ezine İlçesi Tavaklı köyü iskele mevkiinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 54 AKC 032, 17 T 0080 ve 17 T 0085 araçlar içinde toplam 182 kaçak göçmen yakalandı. 1 bot ve bot motoru ele geçirildi. Organizatörler M.Ş.T., H.N., T.Ş., Y.P. ve H.B. gözaltına alındı. Araçlar yed-i emin otoparkına çekildi.

3 organizatör tutuklandı

Yakalanan kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör M.Ş.T., Y.P., H.B. çıkarıldıkları mahkemece 3 tutuklandı. 2 organizatör H.N. ve T.Ş. ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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