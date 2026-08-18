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Yerel Kaçak göçmenler gözetleme aracına yakalandı
Yerel

Kaçak göçmenler gözetleme aracına yakalandı

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Kaçak göçmenler gözetleme aracına yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyir halindeki bir lastik botu durduran ekipler, içerisindeki 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Milas ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

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