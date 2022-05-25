Kaçak göçmenler bir anda şehre dağılmıştı! Valilikten açıklama geldi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren ve Kocaeli'nin Dilova ilçesinde bir kamyon kasasından çıkarak kaçmaya başlayan kaçak göçmenlerle ilgili olarak valilikten açıklama geldi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, trafik kontrolünde durdurulan kamyonun kasasından boşalan kaçak göçmenlerin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Valilikten açıklama geldi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, trafik kontrolü sırasında kamyonu durdurdu. Kamyon sürücüsü İ.A.'nın (39) yeterli sürücü belgesi olmadığı belirlenerek, araç da yediemin otoparkına çekildi. İnceleme için kamyonun kasasının arka kapısı açıldığında, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı uyruklu kişiler, kaçma girişiminde bulundu. Polis ve jandarmaya haber verilirken kaçan göçmenlerden 35'i yakalandı.
Yurda yasa dışı giren kişilerin kamyon kasasından inerek kaçma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada yayınlandı.
Valilikten açıklama geldi
Kocaeli Valiliği, kamyonda 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Banladeş uyruklu olmak üzere 35 kişinin yakalandığını, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceklerini belirtti.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü ise tutuklandı.