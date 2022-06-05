Kaçak göçmen operasyonunda ilginç anlar! 'Hastayım' dedi gerçek ambulansta ortaya çıktı
Esenyurt'ta gerçekleştirilen kaçak göçmenlere yönelik operasyonda Suriye uyruklu bir kişi hasta olduğunu söyledi. Şahıs için gelen ambulansta gerçek ortaya çıktı.
Esenyurt’ta yasadışı yollarla ülkeye gelen ve izinsiz oturan yabancı uyruklulara yönelik gerçekleştirilen operasyonda ilginç anlar yaşandı.
Göç İdaresi merkezine gitmemek için Suriye uyruklu bir kişi hasta numarası yaptı. Ambulansın gelmesiyle, şahsın yalanı ortaya çıktı.
Kaçmaya çalıştı
Meydanda toplanan otobüslere doldurulan şahıslardan birisi kaçmaya çalışırken, Afrikalı bir kadın ise kocasının bırakılması için uzun süre ağladı.