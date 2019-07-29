Kaçak elektrikte çığır açtılar! Kaçak mobil trafo ele geçirildi Kaçak elektrik kullanımının yaygın olduğu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, traktör römorkunda kaçak mobil trafo ele geçirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, tarımsal sulama sezonuyla artan kayıt dışı tüketimin engellenmesi için ekiplerce çalışma yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda ekipler, Siverek ilçesi kırsalındaki Turna Mahallesi'nde traktör römorkuna yüklenerek mobilize edilmiş kaçak trafo tespit etti. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar üzerine, bağlantıları kesilen 100 KVA gücündeki trafoya el konuldu. Trafoyu kullandığı iddia edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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