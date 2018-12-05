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Kaçak defineciler suçüstü yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde define arandığı ihbarını alan jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 şüpheli şahıs, kazı yaptıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 23:47
Kaçak defineciler suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İznik'in Elmalı Mahallesi Gavuralan mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda M.Y., I.G., Ö.T., Y.D., E.S., Ç.T., A.Y., E.A., K.L., T.A. ve A.R. isimli 11 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kazı malzemeleri ile birlikte yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 11 şüpheli defineciden 6'sı tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 23:47
  1. define

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