Kaçak binalar ne zaman yıkılacak? Son dakika! Depreme dayanıksız ne kadar bina var?

İstanbul’da depremlerin ardı ardına yaşandığı şu günlerde hasarlı binalar ve kaçak yapılan binaların ne zaman yıkılacağı merak ediliyordu. Kaçak binalar ne zaman yıkılacak? Depreme dayanıksız ne kadar bina var? soruları sorulmaktaydı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz" dedi. Kurum, İstanbul'da 20 binanın ağır hasarlı olduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz" dedi. Kurum, Bodrum'da 19 projenin 10'unda yıkımın başladığını duyurdu. İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarına ilişkin konuşan Kurum, "20 bina ağır hasarlı, 58 bina az hasarlı" diye konuştu. Kurum, İstanbul'da 14 okuldaki incelemenin hafta sonu tamamlanacağını kaydetti. İstanbul'da toplamda 10 bin toplanma alanı olduğunu belirten Kurum, "Millet bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır. Birçok kamu kuruluşu binası, okullarımızın yüzde 92'si yenilendi" ifadesini kullandı.

Avcılar'da 3 bloklu bina için tahliye kararı

Avcılar Belediyesi Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan masaya yapılan başvuru sayısı 300'e yaklaştı. Oluşturulan 18 ekip ihbar edilen binaları tek tek incelemeyi sürdürüyor. 1999 depreminde risk oluşturduğu görülen ve güçlendirme çalışması yapılan Öncel Apartmanı'nın birbirine bitişik, yanında çocuk parkı bulunan A, B ve C bloklarının bodrumundaki kolon ve kirişlerde hasar bulunduğu belirlendi. Belediye 3 bloktan oluşan bu bina için tahliye kararı verdi.