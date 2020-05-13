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Aktüel

Kaçak balık avlayanlara suçüstü

Bilecik’te 15 Haziran tarihine kadar avlanması yasak olan sazan balığını avlamaya çalışan 9 kişiye toplam 12 bin 150 TL para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:16:26 -
Kaçak balık avlayanlara suçüstü

Bilecik’te 15 Haziran tarihine kadar avlanması yasak olan sazan balığını avlamaya çalışan 9 kişiye toplam 12 bin 150 TL para cezası kesildi.


Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyü sınırları içerisinde bulunan Çerkeşli Göleti’nde balık tutulduğu ihbarı alınması üzerine Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerinde 9 şahsın gölette tırıvırı ile balık avı yaptıkları tespit edildi. Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde kaçak olarak avlanan şahıslara ait 27 ait adet olta, bu oltalara ait 27 adet tırıvırı ve 1 adet zıpkın ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak, tutanak ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Kişi başı bin 350 TL olmak üzere 9 şahsa toplam 12 bin 150 TL para cezası kesildi.

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