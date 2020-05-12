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Aktüel

Kaçak balık avlamada kullanılan 350 metre ağ ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:33:19 -
Kaçak balık avlamada kullanılan 350 metre ağ ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak balık avlamada kullanılan 350 metre manyat tipi ağ ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla akarsularda denetimlerde bulundu.

Ekipler, Karahan Mahallesi bölgesinde çayın iki tarafına bağlanmış, inci kefali avlamada kullanılan 350 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirdi.

Ağ, Muradiye Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

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