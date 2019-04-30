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Kaçak avladıkları kekliklerle yakalandılar

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde kaçak olarak avlandığı belirlenen 10 adet keklik ile keklik yakalamada kullanılan tuzak ele geçirildi.

30 Nisan 2019 Salı 11:48
Kaçak avladıkları kekliklerle yakalandılar

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde kaçak olarak avlandığı belirlenen 10 adet keklik ile keklik yakalamada kullanılan tuzak ele geçirildi. 3 kişiye idari para ve tazminat cezası kesilecek.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kullar Mahallesi’nde jandarma ekipleri yol devriyesi sırasında 27 plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, kafes içerisinde kaçak olarak avlanmış 10 adet keklik ile 50 keklik yakalama özelliğine sahip 2 top tuzak ele geçirildi. Kaçak avlanan kekliklerle ilgili olarak araçta bulunan M.Y., A.Ö. ve Z.E. isimli şahısların, keklikleri Ekinözü ilçesi kırsalında yakaladıkları belirlendi. Kekliklere ve tuzaklara el konulurken, 3 şahsa da 4915 sayılı Kara Avcılığı kanununa muhalefet suçundan idari para ve tazminat cezası kesileceği öğrenildi.


Ele geçirilen keklikler ve diğer tuzak malzemeleri, Göksun Av Koruma ve Milli Parklar İşletme Şefliğine teslim edilecek.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 11:48
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