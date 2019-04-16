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Kaçak avcıların en son eseri

Düzce’de koruma altındaki göle ağ atan kaçak avcıların ağlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri topladı.

16 Nisan 2019 Salı 11:33
Kaçak avcıların en son eseri

Düzce’de koruma altındaki göle ağ atan kaçak avcıların ağlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri topladı. Kaçak avcıların ağlarına gölde yuvalanan kuşların da takılması yürekleri sızlattı.


Düzce’nin kuş cenneti Efteni Gölü yaban hayatı geliştirme sahasındaki gölde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığa karşı denetim yaptı. Gölde kayıkla yapılan denetimler esnasında kaçak avcıların kurduğu 6 adet balık ağı kurulu şekilde bulundu. Bulunan ağların uzunluğu ise 850 metreyi buldu. Ağları gölden toplayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gölde yuvalanan ve ağa takılarak ölen bir Sakarmeke ise yürekleri sızlattı. Gölde yaşayan 151 kuş türünden birisi olan sakarmekenin ağdaki hali Doğa Koruma ve Milli parklar Şubesi ekiplerini de isyan ettirdi.


Kaçak avcılar nedeniyle göldeki balıkların üreme dönemlerinde büyük kayıplara neden olacağını belirterek, gölün ekolojik dengesini bozacağını da dile getirdiler. Ekipler denetimlerin devam edeceğini de dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 11:33
  1. doğa

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