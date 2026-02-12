  • İSTANBUL
Kaçak avcılara 50 bin lira ceza uygulandı!
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Müdürlüğü ekipleri, Muradiye ilçesinde yasa dışı avlanma yapan iki kişiyi tespit ederek 50 bin 600 lira para cezası uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Müdürlüğü ekiplerince Muradiye ilçesinde yürütülen koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, yasa dışı avlanma yaptıkları kamera ile tespit edilen iki kişiye idari işlem uygulandı.

Ekipler, 46 bin 100 lira idari para cezası ve bir adet yaban tavşanı için 4 bin 500 lira tazminat kararı aldı. Ayrıca, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere bir adet tüfeğe el konuldu.

Yetkililer, bölgede yasadışı avlanmanın önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti.

