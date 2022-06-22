Kaç yıl bakaya kalanlar ne kadar bedelli askerlik ücreti ödeyecek? Bedelli askerlik şartları neler?

Milli Savunma Komisyonu, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Ahmet Aydın başkanlığında toplandı. Söz konusu düzenleme ile bedelliden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten yararlanması sağlanacak.

Bedelli askerlik ek ödeme tarifesi ne kadar?

Buna göre bedelli askerlik ücreti, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanacak. Bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar, başvurunun kabul edilmesinden sonra vazgeçerlerse yeni bir hak talep edemeyecek. Aynı şekilde yükümlüler, bedelliye başvurup müracaat ettikleri tarihten itibaren iki ay içinde ücret ödemesi yapmamaları halinde bedelli askerlikten yararlanamayacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; güncel 56 bin 506 TL'ye yapılan beddelli askerliğin yeni düzenlemeyle ücret tarifesi ise şöyle olcak:

Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar ne kadar ödeme yapacak?

Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, bu duruma düştükleri tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her bir yılı için bir aylık asteğmen maaşına tekabül eden tutarda ek ödeme yapacak. Buna göre, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, her yıl için 9 bin 417 TL ek ödeme yapacak. Beş yıldır yoklama kaçağı olan bir kişi, bedelli askerlikten yararlanabilmek için toplam 103 bin 596 TL ücret ödeyecek. Bu tutarlar, 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre artıyor. Temmuz ayında maaş katsayısı artacağı için bu tutarlar da yaklaşık yüzde 40 oranında artacak.