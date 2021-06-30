LGS maratonunda meraklı bekleyiş sona erdi. 6 Haziran’da yapılan sınavın sonuçları ilan edildi. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden sonuçlarına ulaşabiliyor. Sonuçlarını öğrenenler, kaç puanla hangi okullara yerleşeceklerini araştırmaya başladı. Peki, 250 puanla hangi liseye girerim?

Kaç puanla hangi liseye girilir? 2021 LGS taban puanları yüzdelik dilimleri

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi.

Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.

LGS 2021 tercih kılavuzu yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında okulları taban puanları yüzdelik dilimleri hakkında öğrenciler detaylı bilgilere sahip olacak.

2021 LGS OKUL KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ