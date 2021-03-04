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Sağlık Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?
Sağlık

Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Şimdiye kadar kaç kişi korona aşısı oldu? Koronavirüs salgınında aşılanma son derece önemli. Ülkemizde 14 Ocak 2021'de aşılama çalışmaları başladı. Vatandaşlar şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldığını merak ediyor. Peki, Türkiye'de kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 18:37:00 -
Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Korona aşı yaptıranların sayısı | 14 Ocak 2021'de ülkemizde CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği sıralamayla vatandaşlara aşı uygulanmaya başlandı. Peki, kim ne zaman aşı olacak?

Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

4 Mart 18.30 itibariyle 9.654.404 kişiye aşı yapıldı. Son olarak öğretmenler sistemden randevu almaya başladı. 65 yaş üstü vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşların 60 yaş üstü eşlerine randevu veriliyor. Önümüzdeki günlerde 60 yaş altının aşı randevularının açılması bekleniyor.

‘Ne zaman korona aşısı olacağım?’ sorusuna cevap arıyorsanız bunu E Nabız ve SMS ile sorgulama yapabilirsiniz. T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023’e kısa mesaj  atarak aşı sorgulaması yapabilirsiniz.

65 yaş altı ne zaman aşı olacak?
65 yaş altı ne zaman aşı olacak?

Sağlık

65 yaş altı ne zaman aşı olacak?

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