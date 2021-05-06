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Sağlık Kaç kişi korona aşısı oldu? Kim aşı randevusu alabiliyor?
Sağlık

Kaç kişi korona aşısı oldu? Kim aşı randevusu alabiliyor?

Şimdiye kadar ne kadar korona aşısı yapıldı? Türkiye’de aşı uygulaması 14 Ocak 2021’de başladı. Meslek öncelikleri ve yaş gruplarına göre aşılama tüm hızıyla sürüyor. Pek çok kişi şimdiye kadar kaç doz aşı yapıldığını, kimin ne zaman aşı olacağını araştırıyor. Peki, kimler aşı randevusu almaya başladı?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 13:51:00 -
Kaç kişi korona aşısı oldu? Kim aşı randevusu alabiliyor?

Türkiye’de ilk koronavirüs aşısı 14 Ocak 2021’de uygulanmaya başladı. Aşı olmak isteyen ve sıranın kendisine gelip gelmediğini araştıranlar şimdiye kadar ne kadarlık bir aşılama yapıldığını merak ediyor. Türkiye’de kaç kişi korona aşısı oldu?

Kaç kişi korona aşısı oldu? Kim aşı randevusu alabiliyor?

Ülkemizde şimdiye kadar 24.436.163 doz aşı yapıldı. İki doz aşısını olanların sayısı ise 10.053.779 oldu. Aşı tedarikiyle ilgili sorunların giderildiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Beklenen aşıların gelmesiyle sürecin hızlanması bekleniyor. Şimdilik ülkemizde Sinovac ve BioNTech aşıları yapılıyor. Mayıs ayı içerisinde Rusya'dan Sputnik V aşısının da gelmesi bekleniyor. Bilindiği gibi 30 Nisan'da ülkemizde Sputnit V aşısı için acil kullanım onayı çıktı.

Yaş gruplarına baktığımızda son olarak 55 yaş üstü ve 55 yaş üstü vatandaşların eşleri için aşı randevusu açıldı.

Ayrıca öğretmenler, muhtarlar, turizm çalışanları son olarak da 40 yaş üstü avukatlar için aşı randevusu verilmeye başlandı.

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