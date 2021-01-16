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Sağlık Kaç kişi korona aşısı oldu?
Sağlık

Kaç kişi korona aşısı oldu?

Korona aşısı olanların sayısı | Ülkemizde Çin’de üretilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Acil kullanım onayının ardından önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı. 14 Ocak Perşembe günü ise sağlık çalışanlarının aşılanması başladı. Peki, şimdiye kadar kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? | Korona aşısı kimlere yapıldı? | 3 günde kaç korona aşısı yapıldı?

Yeniakit Publisher
2021-01-16 13:20:00 -
Kaç kişi korona aşısı oldu?

Koronavirüs aşı kime ne zaman yapılacak? | Koronavirüs salgınında heyecan dolu günler yaşanıyor. Mart ayından bu güne kadar milyonlarca kişi salgın sebebiyle geleceğe umutsuzlukla bakıyordu. Ancak aşıların bulunması ve uygulanmaya başlanmasıyla umutlar iyice yeşerdi.

30 Aralık’a Çin’den Türkiye’ye 3 milyon doz CoronaVac aşısı getirildi. Yapılan testlerin ardından beklenene açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi. Onay kararının ardından 14 Ocak Perşembe günü sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarının E Nabız üzerinden randevu oluşturması istendi, sonrasında bu uygulama iptal edildi. Böylelikle aşılama hızı bir hayli arttı. Peki, kaç kişi korona aşısı oldu?

Kaç kişi korona aşısı oldu?

Türkiye kısa sürede hızla aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Aşılama hızı bakımından Türkiye dünyada ilk üç arasında yer alıyor. Bir günde 285 bin kişiye aşı yapan Türkiye ikinci gün 600 bini aşkın aşılama yaptı. Bazı ülkelerde 20 günde 50 bin aşı ancak yapılabildi. Hal böyle olunca Türkiye’nin aşı altyapısı ve hemşirelerin başarısı göz doldurdu.

Vatandaşlar şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldığını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı anlık olarak aşılanana kişi sayısını açıklıyor. Hafta sonu olmasına rağmen aşılama çalışmaları sürüyor. 16 Ocak Cumartesi günü saat 13.00 itibariyle ülkemizde 649.505 kişi aşı oldu.

CANLI TOPLAM AŞILANAN KİŞİ SAYISINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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