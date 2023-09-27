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Ekonomi Kaç kişi kendi evinde oturuyor? Orta gelirli vatandaş bu düzenlemeyi bekliyor!
Ekonomi

Kaç kişi kendi evinde oturuyor? Orta gelirli vatandaş bu düzenlemeyi bekliyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-27 11:49:00 - 2023-09-27 11:49:32
Kaç kişi kendi evinde oturuyor? Orta gelirli vatandaş bu düzenlemeyi bekliyor!

Son dönemde de inşaat maliyetlerinde artışlar devam ediyor. Yasal düzenlemeler yapılırsa konut sahipliği artar mı? Peki kaç kişinin evi var? Orta gelir grubu için neler yapılabilir?

Türkiye’de konut ve kira fiyatları son yıllarda rekor seviyelere yükseldi. İnşa edilen konut sayısında yaşanan artışa rağmen kendi konutunda oturanların oranında düşüş yaşanıyor. Özellikle son yıllarda kendi evinde oturanların sayısında bir düşüş söz konusu olduğunu söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “2022'de kendi evinde oturanların oranı yüzde 56,7 seviyesine kadar düştü. 2012'da her 100 kişiden yaklaşık 61 kişi ev sahibi iken bu oran 2022'de yaklaşık 57 oldu” dedi.

İlk ev alacaklara düzenleme beklentisi

Son dönemde de inşaat maliyetlerinde artışların devam ettiğini söyleyen Akdoğan “İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,25 arttı. Finansmandaki daralma ile de yeni üretime erişim konut alacaklar için oldukça zorlaştı. Bu konuda bizler de ilk defa konut alacaklar için bir düzenleme en azından bekliyoruz. Orta Vadeli Program çerçevesinde gerek dar ve orta gelirlilerin konuta erişimi kolaylaşmalı, gerekse de üretime destek olması açısından imara açılacak yeni araziler ve bunların hızla projeye döndürülmesi kolaylaşmalı” dedi.

Oturuma hazır konutta düşüş

Geçen yıla göre ruhsat sayısında bir artış olsa da sınırlı olduğunu söyleyen Akdoğan “2023 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 5,7 daire sayısı yüzde 31,3 ve yüzölçümü yüzde 25,6 arttı. Tamamlanan ve aslında oturuma hazır hale gelen konutlarda ise düşüş var. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 22,1 , daire sayısı yüzde 28,5 ve yüzölçümü yüzde 28,6 azaldı” diye konuştu.

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Yorumlar

Mustafa Ege

Böyle olumsuz haberler yapar mıydınız siz?..

Mustafa

Ruhsat ne Allah aşkına belediyelerin gelirimi yok? sonra vatandaş ev alamıyor, haraç usulü sçma sapan alınan paralar, konserlerde çar çur ediliyor, yazıktır, ilk evi olacaklar için akp çok geç kaldı, zengin aldıkça aldı, ödeme imkanı olmayanlar, özellikle özel sektör gariban tayfasını kast ediyorum, mülteci gibi yaşayıp gidiyor, asgari ücretle nasıl ev alınsın.
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