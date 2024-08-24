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Gündem

Kaç anne babanın canını yaktı söyler misin Suavi? Biz ‘askerin canı’ diyoruz sen ‘ekmek’ diyorsun

Yeniakit Publisher
2024-08-24 10:34:00 -
Kaç anne babanın canını yaktı söyler misin Suavi? Biz ‘askerin canı’ diyoruz sen ‘ekmek’ diyorsun

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Çakma milliyetçi İyi Parti ile birlikte yol alan CHP’li belediyeler..

Dindar kimlikli Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi destekli CHP’li Beykoz ve Seydişehir Belediyeleri..

Suavi isimli terörist taziyesine giden şarkıcıya konser verdirmek istediler.

Protestolar sonrasında, konserler iptal oldu..

Suavi vermediği konserlerin parasını aldı mı, belirsiz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Onu takip ederiz..

Ama hem haber yaptık, hem köşe yazısı yazdık.

Dolayısı ile bir yandan da “Suavi konuya nasıl yaklaşıyor, iddialar hakkında ne diyor” diye de meraklanıyoruz.. 

Nihayetinde Suavi önceki gün konuşmuş..

Muhafazakar kimlikli Karar gazetesi de, Suavi’nin tüm sözlerini almış.

Açıklamanın yayınlanmasına asla itiraz etmiyorum..

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