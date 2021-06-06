Kâbusun adı Ekrem!

Hakkı Bilir İstanbul

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süresi boyunca büyük bir yönetim zafiyeti sergiledi. 16 milyonluk devasa kent, İmamoğlu’nun vizyonsuzluğu ve işbilmezliği nedeniyle adeta yokluğa ve hizmetsizliğe mahkum edildi. AK Parti döneminden kalma mevcut sistemi bile işletmekten aciz bir görüntü çizen İmamoğlu, şehri 25 yıl geriye götürdü.

İcraat yok skandal çok

Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından ziyade skandallarıyla gündemden düşmeyen İBB Başkanı İmamoğlu, 3 büyük medeniyete başkentlik yapmış kadim şehri karanlığa mahkum ediyor. Laf salatasından başka hiçbir varlık gösteremeyen ve yüzüne taktığı mutluluk maskesiyle, ‘tek adamcı’ yönünü gizlemeye çalışan İmamoğlu, İstanbul’a hüsranı yaşatıyor. Şehrin ulaşım yükünü hafifletecek olan ve yapımı devam eden Sancaktepe-Yenidoğan metro hatları İmamoğlu’nun talimatıyla üzerlerine moloz dökülerek durduruldu. Aynı İmamoğlu daha öncede, pandemi dönemi olmasına rağmen, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne giden metro yolunu yapmamıştı. Yine İmamoğlu’nun emriyle yapımı devam eden Levazım Tüneli de durduruldu.

Ne dediyse tersini yaptı

Şehir içi ulaşımı ve hayatı felç eden şiddetli yağmur ve kar dönemlerinde soluğu hep tatil beldelerinde aldı. İstanbullu, hizmet bekleyedursun, İmamoğlu, kah Bodrum’da kızgın kumların, kah kayak merkezlerinde karın tadını çıkardı. Sürekli olarak deprem gerçeğinden bahseden İmamoğlu, bir tane bile kentsel projeyi başlatamadı. Kentsel proje kapsamında dağıtımını yaptığı KİPTAŞ konutları AK Parti döneminde yapımı tamamlanan evlerdi. İstanbul’da çoğu CHP’li belediyelerde olan 900 ağır hasarlı binanın yıkımını bile gerçekleştiremedi. İstanbul’daki oto yolların kenarlarında olan 45 bin metrekarelik dikey bahçeler de dahil olmak üzere Başakşehir, Tuzla, Beşiktaş ve Şile’deki 364 bin 763 metrekarelik yeşil alan rant hırsıyla imara açıldı.

İstanbul’a keşmekeş hakim

Marmara Boğazı’ında uzun yıllar sonra ilk defa müsilaj kitleleri oluştu. Akit, müsilajların sorumlusunun İmamoğlu olduğunu belgeleriyle ispat etti. Akit’in haberi sonrası, İmamoğlu yönetiminin, uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüğünü yerine getirmediği ve boğazı aktif olarak temizlemediği anlaşıldı. Salgın en fazla toplu ulaşımda yayılmasına rağmen bu noktada hiçbir çözüm geliştirilmedi. Toplu ulaşım kitlesel bulaşıma çevrildi. Mazbatasını alır almaz ilk yaptığı iş, İstanbul’un en mahrem bilgilerini yabancılara servis etme girişimi oldu. İmamoğlu yönetimiyle birlikte, düzensiz alt yapı çalışmaları ve alternatif güzergahlar oluşturulmaması nedeniyle trafik her geçen gün keşmekeş bir hal aldı.

