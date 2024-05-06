Kabus yeniden hortladı: Keneler sizi öldürebilir

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

Ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi belirtilerle başlıyor. 1 Hafta içinde ise öldürüyor. Kırım Kongo Kanamalı ateşi hastalığı kene yapışması sonrası ortaya çıkıyor. Bilim dünyasına göre korona virüs kadar tehlikeli.

Havaların ısınmasıyla kene vakaları Türkiye’de de yeniden görülmeye başladı. Anadolu’da birçok ilde kene yapışması sonrası ölen bir çok vatandaş var. Son olarak Bingöl’de 67 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti.

Türkiye’de ilk kez 2002 yılında ölümlere neden olan Kırım Kongo Kanamalı ateşi, daha sonra yüzlerce can aldı. İlk ölüm Tokat’ta yaşanırken genelde ölümlerin çoğu da iç Anadolu bölgesinde gerçekleşti.

Araştırmalara göre; 30 kene türünün bu hastalığı bulaştırabileceği biliniyor. Keneler, insan veya hayvanlardan kan emerken virüsleri de bulaştırıyor. Türkiye kenelerin yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça uygun bir bölge olarak biliniyor.

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Türkiye’de KKKA hastalığı nedeni ile 16 yıldan bugüne kadar 500’ü aşkın kişi yaşamını yitirdi. Türkiye genelinde bugüne kadarki verilere göre ölüm oranı yüzde 5 olarak biliniyor.

HASTALIK NASIL BELİRTİ VERİYOR?

Genellikle kene ısırmasıyla buluşan KKKA hastalığı; ateş, kırıklık, baş ağrısı, halsizlik, aşırı duyarlılık, kollarda, bacaklarda ve sırtta şiddetli ağrı ve belirgin bir iştahsızlıkla kendini göstermeye başlıyor. Bazen kusma, karın ağrısı veya ishal belirtiler arasında bulunuyor. Ölüm olayları daha çok hastalığın ikinci haftalarında yaşanırken, iyileşme ise hastalığın dokuzuncu veya onuncu günlerinde sağlanıyor.

Türkiye’de ise kene ısırması veya yapışması sonrasında ölümler genellikle Nisan ile Ekim ayı içerisinde görülüyor. Kene ölümlerinden korunmak için ise vatandaşların yapması gerekenler var.

KENE YAPIŞIRSA NE YAPMALIYIZ?

Yeşil alanlarda vakit geçiren vatandaşların vücudunu belirli aralıklarla kene yönünden muayene etmesi gerekiyor. Vücuda yapışmamış kenelerin kesinlikle ezilmeden ve kenenin ağız kısmı koparılmadan, bir pensle sağa sola oynatarak, çivi çıkarır gibi alınması tavsiye ediliyor. Piknik amaçlı su kenarları ve otlak yerlerde bulunanların evlerine döndüklerinde, mutlaka üzerlerinde kene kontrolü yapmaları tavsiye ediliyor. En önemlisi ise keneyi çıkarmadan en yakın sağlık merkezine gidilmesi.

Çalı çırpı ve gür ot bulunan yerlerden uzak durulması, bu gibi yerlere çıplak ayakla veya kısa giysilerle girilmemesi isteniyor. Ormanlarda, arazilerde çalışan işçilerin ve ava çıkanların lastik çizme giymeleri veya pantolonlarının paçalarını çorap içine almaları önlem olarak birinci kural. Hayvancılık ile uğraşanların da barınaklarda ilaçlama yapmaları, binalardaki çatlak ve yarıkların tamir edilerek badana yapılması öneriliyor. Ayrıca kişisel olarak da vücuda zararı bulunmayan, kenelere karşı da etkili olan sprey, losyon, krem türü bakım ürünlerinin kullanılması tavsiyeler arasında bulunuyor.