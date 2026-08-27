O meslek için kanser, meslek hastalığı sayıldı!

Fransa’da mahkeme, 30 yıl Air France’ta çalışan eski kabin memuru Sophie Lainault’nun meme kanserini meslek hastalığı olarak kabul etti. Kararda gece çalışması, iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma ve pasif içicilik etkili olurken, Lainault’ya erken emeklilik hakkı tanındı.

Fransa’da mahkeme, Air France’ta 30 yıl görev yapan eski kabin memuru Sophie Lainault’nun yakalandığı meme kanserini meslek hastalığı olarak kabul etti. Ülkenin havacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan kararın, benzer koşullarda çalışan binlerce kadın için emsal oluşturması bekleniyor.

Bayonne kentindeki mahkeme, 59 yaşındaki Lainault’nun hastalığının çalışma koşullarıyla doğrudan bağlantılı olduğuna hükmetti. Air France’ta 1989-2019 yılları arasında kabin memuru ve kabin amiri olarak çalışan Lainault, 6 bin 500 saati gece olmak üzere toplam 12 bin 600 saatten fazla uçuş gerçekleştirdi.

Kararda; yoğun gece mesaileri, iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma ve uçaklarda tütün kullanımının serbest olduğu 2000 yılı öncesindeki pasif içiciliğin kanserin ortaya çıkmasında etkili olduğu belirtildi.

Fransa’da meme kanseri resmi meslek hastalıkları listesinde bulunmadığı için hastalık ile çalışma koşulları arasındaki bağlantının kanıtlanması gerekiyor. Lainault’nun başvurusu daha önce iki bölgesel komite tarafından reddedildi.

Sendika desteğiyle iki buçuk yıl süren hukuk mücadelesini kazanan Lainault, mahkeme kararıyla erken emeklilik hakkı elde etti.