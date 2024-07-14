Kâbus dolu dakikalar! Havada asılı kaldılar

Dakikalarca baş aşağı kaldılar, kurtarılmayı beklediler. Eğlenmeye gittikleri lunaparkta kabusu yaşadılar.

Görüntüler ABD'nin Oregon eyaletinden. Bir lunaparkta eğlence aracı, tam ters döndüğü sırada arızalandı. İçindeki 30 kişi baş aşağı bir şekilde mahsur kaldı.

Park çalışanları hemen destek istedi. Acil müdahale ekipleri yaklaşık 25 dakika sonra parka ulaştı. İlk müdahale ekiplerinin gelmesinden dakikalar sonra araç eski pozisyonuna geri getirilebildi. Tahliye edilen kişilerin sağlık durumu iyi. Herhangi bir yaralanma olmadı. Sadece bir kişi hastanede müşahede altına alındı.

Eğlence aracının 2021'den beri faaliyette olduğu ve daha önce herhangi bir olayın yaşanmadığı açıklandı.

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1905'ten beri faaliyette olan parkın bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı duyuruldu.