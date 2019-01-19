Kabus devam edecek... Kat be kat artacak!

Milyonlarca liralık cezası olmasına rağmen cep telefonlarına istenmeyen ileti gönderiminin ardı arkası kesilmiyor. Kanunlara göre, onay vermediği halde vatandaşa ticari amaçlı ileti göndermenin büyük cezası var. Ancak birçok kişi bu iletileri şikayet etmekle uğraşmayınca bu firmalar da SMS, arama ya da elektronik posta ile vatandaşı rahatsız etmeye devam ediyor.

Ret bildirimi

Posta Gazetesi'nin haberine göre firmalar, tüketicisi önceden onay verdiyse ticari amaçlı olarak SMS ile e-posta gönderip, sesli arama yapabiliyor. Ancak bu iletiler hangi kanaldan gönderildiyse (SMS, e-posta, arama) aynı kanal üzerinden ücretsiz olarak reddetme imkanı sunmak zorundalar. Vatandaşın ret bildirimi yaptıktan sonra 3 iş günü içerisinde gönderim listesinden çıkarılması gerekiyor.

Sessiz kalabilir

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Önceden izin verdiğiniz firmalar ileti gönderebiliyor. Ancak cayma imkanının verilmesi zorunlu. Hiç onay verilmediği halde ticari ileti gönderilmesi yasak. Buna rağmen gönderiliyorsa o reddetme yöntemini kullanmak zorunda değilsiniz. Sessiz kalırsanız, 3 iş günü sonunda sizi listelerinden çıkarmak zorundalar” dedi.

Mecbur değil

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de “Tüketicilerin ret bildirimi yapması, kendisine gelen mesaja geri dönmesi gerekiyor. Tüketicinin böyle bir mecburiyeti olmamalı, sessiz kalması ret anlamındadır. Ret bildirimi yapılmadığı için ileti göndermeye devam ediliyor. Tüketici cevap vermiyorsa, bir daha mesaj atılmaması gerekir” dedi.

Seçim dönemine dikkat

Devlet kurumları, belediyeler, dernek ve vakıflar ile kamu kurumlarının bilgilendirici mesajları bu uygulamanın dışında. Yani bu kurumlardan alacağınız mesajları reddetme şansınız yok. Emniyetin uyarıları, Kızılay’ın çağrıları ya da belediyenizin duyuruları bunlardan bazıları. Belediyelerin kapsam dışında kalması, önümüzdeki yerel seçim döneminde başkan adaylarının çokça mesajıyla karşılaşacağınız anlamına geliyor.