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Gündem Kabus baba-oğul, 22 yaşındaki genci metrobüsten indirip öldürdü
Gündem

Kabus baba-oğul, 22 yaşındaki genci metrobüsten indirip öldürdü

Yeniakit Publisher
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Kabus baba-oğul, 22 yaşındaki genci metrobüsten indirip öldürdü

İstanbul Beylikdüzü’nde metrobüste başlayan ve durak dışında devam eden 'yan baktın' kavgasında 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yan bakmakla suçladıkları genci katleden kabus baba-oğlu polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Beylikdüzü metrobüs durağında dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre yolculuk yapan B.B. ve babası M.B. ile Ferdi A. (22) arasında "yan bakma" gerekçesiyle bir tartışma yaşandı. Diğer yolcuların müdahalesiyle son bulan tartışmanın ardından Ferdi A. araçtan indi.

Şüpheli baba ve oğul da Ferdi A. ile birlikte aynı durakta inerek genci bir süre takip etti. Çıkan arbedede Ferdi A. bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye hemen emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Ferdi A., kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten polis ekipleri, şüpheli B.B. ile babası M.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğul, 'kasten öldürme' suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

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