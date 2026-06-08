Gladyatörler Kenti’ndeki buluntuların üçte biri Türk dönemi eserleri
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Kazılarda çıkarılan eserler günlük yaşama dair çok özgün parçaları oluşturuyor. Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yapılarda da yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Kazılarda özellikle Beylikler Dönemi'ne tarihlenen, Selçuklu, Alaiye, Saruhanoğulları, Candaroğulları, Aydınoğulları ve Menteşe Beyliği gibi farklı dönemlerden özgün eserler buluyoruz" dedi.