Düğmeye bastı! İtaliano'nun Beşiktaş'ın çarpıcı ilk talebi! Onlardan Bologna'daki prensini istedi
Beşiktaş'ta sil baştan kadronun değişim sürecine İtalyan hoca'nın dokunuşları başladı...
Beşiktaş'ta sil baştan kadronun değişim sürecine İtalyan hoca'nın dokunuşları başladı...
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Vincenzo Italiano, Serie A’da eski öğrencisi olan İtalyan milli yıldız Nicolò Cambiaghi’yi kadroya katmak için bizzat devreye girdi.
Corriere dello Sport'un paylaştığı son dakika bilgilerine göre; Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen 2000 doğumlu kanat oyuncusu Nicolò Cambiaghi’yi kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.
Hücum hattını etkili ve süratli bir isimle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda düğmeye bastı.
Transferin perde arkasındaki en büyük etken ise Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano. İtalyan çalıştırıcı, Bologna döneminde birlikte çalıştığı 25 yaşındaki futbolcunun potansiyeline son derece güveniyor.
Genç yetenek, Serie A'da gösterdiği bu etkili performansın ardından Vincenzo Italiano döneminde İtalya Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.
Cambiaghi'nin sergilediği bu kaliteli performans, transfer piyasasındaki taliplerini de artırmış durumda. Oyuncu için Serie A’nın yeni ve iddialı ekiplerinden Como uzun süredir pusuda beklerken, La Repubblica birkaç gün önce Fiorentina’nın da resmi olarak devreye girdiğini yazmıştı.
Özellikle Como ve Beşiktaş’ın bu yoğun ilgisi, oyuncunun piyasa değerini yukarı çekmeye başladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23