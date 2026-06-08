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Teröristler yine evleri yıktı! İşgal genişliyor Türkiye'ye daha yeni yollama kararı almışlardı: 10 tane Patriot için sessiz sedasız masaya oturdular NEO için onay çıktı: Dünyanın ilk ticari beyin çipi Düğmeye bastı! İtaliano'nun Beşiktaş'ın çarpıcı ilk talebi! Onlardan Bologna'daki prensini istedi Yavru kedi itfaiyeyi peşinden koşturdu! Motor kısmından kurtarıldı, saklambaç oynar gibi araçtan araca kaçtı! Gladyatörler Kenti’ndeki buluntuların üçte biri Türk dönemi eserleri Said El Mala için çok konuşulacak teklif: 4 milyon Euro... Hiç kimse beklemiyordu, yönetim bile şok içinde
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Foto - Düğmeye bastı! İtaliano'nun Beşiktaş'ın çarpıcı ilk talebi! Onlardan Bologna'daki prensini istedi

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Vincenzo Italiano, Serie A’da eski öğrencisi olan İtalyan milli yıldız Nicolò Cambiaghi’yi kadroya katmak için bizzat devreye girdi.

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Foto - Düğmeye bastı! İtaliano'nun Beşiktaş'ın çarpıcı ilk talebi! Onlardan Bologna'daki prensini istedi

Corriere dello Sport'un paylaştığı son dakika bilgilerine göre; Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen 2000 doğumlu kanat oyuncusu Nicolò Cambiaghi’yi kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

#3
Foto - Düğmeye bastı! İtaliano'nun Beşiktaş'ın çarpıcı ilk talebi! Onlardan Bologna'daki prensini istedi

Hücum hattını etkili ve süratli bir isimle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda düğmeye bastı.

#4
Foto - Düğmeye bastı! İtaliano'nun Beşiktaş'ın çarpıcı ilk talebi! Onlardan Bologna'daki prensini istedi

Transferin perde arkasındaki en büyük etken ise Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano. İtalyan çalıştırıcı, Bologna döneminde birlikte çalıştığı 25 yaşındaki futbolcunun potansiyeline son derece güveniyor.

#5
Foto - Düğmeye bastı! İtaliano'nun Beşiktaş'ın çarpıcı ilk talebi! Onlardan Bologna'daki prensini istedi

Genç yetenek, Serie A'da gösterdiği bu etkili performansın ardından Vincenzo Italiano döneminde İtalya Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.

#6
Foto - Düğmeye bastı! İtaliano'nun Beşiktaş'ın çarpıcı ilk talebi! Onlardan Bologna'daki prensini istedi

Cambiaghi'nin sergilediği bu kaliteli performans, transfer piyasasındaki taliplerini de artırmış durumda. Oyuncu için Serie A’nın yeni ve iddialı ekiplerinden Como uzun süredir pusuda beklerken, La Repubblica birkaç gün önce Fiorentina’nın da resmi olarak devreye girdiğini yazmıştı.

#7
Foto - Düğmeye bastı! İtaliano'nun Beşiktaş'ın çarpıcı ilk talebi! Onlardan Bologna'daki prensini istedi

Özellikle Como ve Beşiktaş’ın bu yoğun ilgisi, oyuncunun piyasa değerini yukarı çekmeye başladı.

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