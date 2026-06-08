FAYDALAR VE RİSKLER: Beyin çipleri, dünya genelinde 3 milyardan fazla nörolojik hastaya (felç, Parkinson, epilepsi, depresyon) umut olabilir. Ancak uzmanlar ciddi risklere dikkat çekiyor: Güvenlik: Hackerların düşünce ve anılara erişebileceği, bilişsel fonksiyonları bozabileceği uyarısı yapılıyor. Gizlilik: Beyinden elde edilen verilerin kim tarafından kontrol edileceği büyük soru işareti. Özellikle Çin Komünist Partisi’nin denetimi endişe yaratıyor. Gelecek: Bazı yatırımcılar ve isimler (Sam Altman, Peter Thiel) bunu “insan-yapay zeka birleşmesi” olarak görüyor. Günlük hayatta dijital telepati ve telekinezis gibi yetenekler gündeme gelebilir. Griffith Üniversitesi siber güvenlik uzmanı Dr. David Tuffley, “Beyin implantları distopik görünebilir ama nörobilimde umut vaat ediyor. Ancak hackerların hassas nöral verilere erişimi ciddi tehdit” diyor.