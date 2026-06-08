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Teröristler yine evleri yıktı! İşgal genişliyor Türkiye'ye daha yeni yollama kararı almışlardı: 10 tane Patriot için sessiz sedasız masaya oturdular NEO için onay çıktı: Dünyanın ilk ticari beyin çipi Düğmeye bastı! İtaliano'nun Beşiktaş'ın çarpıcı ilk talebi! Onlardan Bologna'daki prensini istedi Yavru kedi itfaiyeyi peşinden koşturdu! Motor kısmından kurtarıldı, saklambaç oynar gibi araçtan araca kaçtı! Gladyatörler Kenti’ndeki buluntuların üçte biri Türk dönemi eserleri Said El Mala için çok konuşulacak teklif: 4 milyon Euro... Hiç kimse beklemiyordu, yönetim bile şok içinde
#1
Foto - NEO için onay çıktı: Dünyanın ilk ticari beyin çipi

Çin Ulusal İlaç Denetim Kurumu’nun onayıyla NEO, omurilik yaralanmaları ve felçli hastalarda sinir sistemini güçlendirmek için tasarlandı. Cihaz, Çin devlet sağlık sisteminde seri üretime geçmek üzere. Deniz biyoloğu ve uzmanlar, bu gelişmenin insan-yapay zeka entegrasyonunda yeni bir çağın başlangıcı olabileceğini söylüyor. Ancak konu sadece tıbbi değil, aynı zamanda etik, güvenlik ve jeopolitik rekabet açısından da büyük tartışma yarattı.

#2
Foto - NEO için onay çıktı: Dünyanın ilk ticari beyin çipi

NEO NASIL ÇALIŞIYOR? Tsinghua Üniversitesi ve Neuracle Technology tarafından geliştirilen NEO, kafatası ile beyin arasında yer alıyor. Sekiz sensörü beyin zarına (dura mater) bastırarak beyin dalgalarını dijital komutlara dönüştürüyor. Daha az zarar verici tasarımı sayesinde 36 hastada başarılı sonuçlar alındı. Hastalardan biri, “20 yıl sonra ilk kez adımı yazabildim” diyerek teknolojinin etkisini anlattı.

#3
Foto - NEO için onay çıktı: Dünyanın ilk ticari beyin çipi

MUSK’IN NEURALİNK’İ GERİDE KALDI: Elon Musk’ın Neuralink şirketi 2024’te insan denemelerine başlamasına rağmen ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) genel kullanım onayı alabilmiş değil. Neuralink’in N1 çipi, beyin korteksine doğrudan girerek daha az zarar veren bir yöntem kullanıyor. Uzmanlar, Çin tasarımının bu açıdan daha güvenli olduğunu belirtiyor. Musk, teknolojiyi “İsa seviyesinde” olarak nitelendirmiş ve felçlilerde hareket kontrolü, görme kaybının geri kazanılması gibi faydalarını vurgulamıştı. Neuralink, düşünceyle yazı yazma, mouse hareket ettirme gibi yetenekler vaat ediyor.

#4
Foto - NEO için onay çıktı: Dünyanın ilk ticari beyin çipi

FAYDALAR VE RİSKLER: Beyin çipleri, dünya genelinde 3 milyardan fazla nörolojik hastaya (felç, Parkinson, epilepsi, depresyon) umut olabilir. Ancak uzmanlar ciddi risklere dikkat çekiyor: Güvenlik: Hackerların düşünce ve anılara erişebileceği, bilişsel fonksiyonları bozabileceği uyarısı yapılıyor. Gizlilik: Beyinden elde edilen verilerin kim tarafından kontrol edileceği büyük soru işareti. Özellikle Çin Komünist Partisi’nin denetimi endişe yaratıyor. Gelecek: Bazı yatırımcılar ve isimler (Sam Altman, Peter Thiel) bunu “insan-yapay zeka birleşmesi” olarak görüyor. Günlük hayatta dijital telepati ve telekinezis gibi yetenekler gündeme gelebilir. Griffith Üniversitesi siber güvenlik uzmanı Dr. David Tuffley, “Beyin implantları distopik görünebilir ama nörobilimde umut vaat ediyor. Ancak hackerların hassas nöral verilere erişimi ciddi tehdit” diyor.

#5
Foto - NEO için onay çıktı: Dünyanın ilk ticari beyin çipi

REKABET KIZIŞIYOR: Bu alandaki çip pazarı şu anda 490 milyon dolar seviyesinde. 2035’e kadar 1.7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Çin’in bu hamlesi, teknolojik üstünlük yarışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Eleştirmenler, teknolojinin “uyumlu cyborg” insan modeli yaratabileceğini, veri mahremiyetini yok edebileceğini söylüyor. Destekleyenler ise milyonlarca engelli için devrim niteliğinde olduğunu savunuyor.

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