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Gündem Kabülünün yüzüncü yıldönümünde TİHEK'e tepki: İstiklal Marşı böyle mi okunur?
Gündem

Kabülünün yüzüncü yıldönümünde TİHEK'e tepki: İstiklal Marşı böyle mi okunur?

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu İstiklal Marşı'nın kabülünün yüzüncü yılı sebebi ile hazırlanan kamu spotuna bazı eleştirilerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 20:56:00 - 2021-03-10 21:07:53
Kabülünün yüzüncü yıldönümünde TİHEK'e tepki: İstiklal Marşı böyle mi okunur?

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalına konuştu. Uğurlu, İstiklal Marşı'nın kabülünün yüzüncü yılı dolayısıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından hazırlanan kamu spotunda İstiklal Marşımızın okunuş biçimi eleştirerek, "İstiklal Marşı böyle mi okunur?" diye sordu.

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