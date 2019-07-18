0553 313 94 23

Kabuğu kendisinden faydalı 7 meyve ve sebze

Meyve ve sebzeler, çoğu uzman görüşüne göre et ve karbonhidrat içeren gıdalara göre daha sağlıklıdır. Sebzeler, özellikle çiğ olarak tüketildiğinde içerdikleri birçok vitamin ve mineral ile genel sağlığımıza önemli derecede katkı sağlıyor. Peki, bazı meyve ve sebzelerin kabuklarının kendilerinden daha faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Muhtemelen bir iki tanesini duymuş olabilirsiniz, ancak bu yazımızda çok daha fazlasını öğreneceksiniz. İşte kabuğu kendisinden faydalı meyve ve sebzeler…

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:32
Kabuğu kendisinden faydalı 7 meyve ve sebze

Mutfağımızdan eksik etmediğimiz sofralarımızı şenlendiren sebze ve meyvelerin kabuklarını çoğumuz çöp poşetleriyle artık işe yaramaz bir hale getiriyoruz. Ama neredeyse hepsinin o kadar çook marifetleri var ki. Okuyunca o atıkları çöpe atmaya kıyamayacağınıza eminiz.

Meyve ve sebzelerin kabuklarının faydaları

1- Patates kabuğunun faydaları

Vitaminler bakımından zengin olan patates, kabuğuyla birlikte yenildiğinde oldukça faydalı, bu besin soyulduğunda vitamin değeri azalıyor. En önemlisi patatesi tüketmeden önce çok iyi yıkamamız gerekiyor.

2- Salatalık kabuğunun faydaları

Lif bakımından zengin olan, düşük kalorili bir besin kaynağı olan, salatalık kabuğunun faydaları da oldukça fazladır. Kabuğuyla birlikte yenildiğinde kansere ve diğer hastalıklara karşı sizi koruyor. Unutmamalıyız ki sebze ve meyve kabukları besinin kendinden daha faydalı olabiliyor.

3- Kivi kabuğunun faydaları

C vitamini deposu olan kivi kabuğu kendinden üç kat daha fazla antioksidan içeriyor. Kalp sağlığı için oldukça faydalı olan potasyum açısından zengin olan kividen sağlığınız için faydalanabilirsiniz.

4- Elma kabuğunun faydaları

Doktorlar tarafından tavsiye edilen elma, tam bir şifa kaynağıdır. Besinleri sindirmekle ilgili her hastalığa iyi gelmekle beraber, yaşlanmayı da geciktirme özelliği vardır. Elmanın kabuğu ise tam bir şifa deposu, akciğerlerin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Kandaki şeker oranını dengeliyor ve kanser hücrelerini yok edebiliyor.

5- Muz kabuğunun faydaları

Belki de bunu hiç duymadınız ama evet! Diğer meyveler gibi muzun da kabuğu antioksidan deposudur. Lezzetini önemsemezseniz, bundan sonra kabuğunu da birlikte yiyebilirsiniz. Ayrıca muz kabuğu saksı bitkilerinin topraklarından alamadıkları potasyum açısından çok zengindir ve bitkileri canlandırmak için de kullanılabilir.

6- Karpuz kabuğunun faydaları

Yaz aylarının en vazgeçilmez meyvesi olan karpuzun da kabuğu oldukça faydalıdır. Karpuz kabuğu kan dolaşımını düzenliyor ve hipertansiyon hastalıklarına iyi geliyor. Karpuz Kabuğu da Kendinden daha yararlı besinler arasına giriyor.

7- Havuç kabuğunun faydaları

Göz sağlığına oldukça faydalı olan havuç, kansere savaş için çok önemli sebzedir. Kabuğuyla birlikte yenildiği zaman kanser türlerini yok etmeye yardımcı oluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:32
  1. Patates kabuğu
  2. salatalık kabuğu
  3. Kivi kabuğu
  4. Elma kabuğu
  5. Muz kabuğu
  6. Karpuz kabuğu
  7. havuç kabuğu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün askerlerden sorumlu mahrem imamlarına hapis cezası
    1. FETÖ'nün askerlerden sorumlu mahrem..
    2. Polonyalı Müslümanlar'dan Diyanet'e..
    3. Başkan Altay’dan Derebucak ve..
    4. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    5. "Otogarı Ar-Ge ve teknokent merkezine..
    6. Başkan Recep Bozkurt, kapalı pazar..
    7. MHP’li Enginyurt: “Fiyat..
    8. Kafası pencere korkuluğuna sıkışan..
    9. YKS’de ‘Tekden’damgası
    10. "Ligi üst sıralarda tamamlamak..
    11. Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü..
    12. Zonguldak Kömürspor, Hakan Çevik’i..
    13. Kırmızı ışıkta geçen yayalara para..
    14. "Evlenecek çiftler eşyasını..
    15. Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50..
    16. BM insan hakları uzmanlarından..
    17. Gençlerden örnek davranış
    18. Öğrenciler İngilizce dil kampında
    19. Züccaciyede dijitalleşme ele alındı
    20. Pendik Belediyesi’nden örnek proje
    21. Taşlıçay’da su depolarının..
    22. Bakan Varank, Sandalye Fabrikası’nda..
    23. İkinci el otoda ’korsan’ tepkisi
    24. İzmit’te asfalt yama ihalesi yapıldı
    25. Polonyalı Müslümanlar’dan Diyanet’e..
    26. Babasından sonra oğlunun da nikahını..
    27. Üç kuşak aynı mesleği yapıyor
    28. Kamyonetten ot boşaltırken dengesini..
    29. (Özel) Minibüsçülere sivil trafik..
    30. SGB Ankara’da ziyaretlerde bulundu
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’