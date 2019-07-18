Kabuğu kendisinden faydalı 7 meyve ve sebze

Mutfağımızdan eksik etmediğimiz sofralarımızı şenlendiren sebze ve meyvelerin kabuklarını çoğumuz çöp poşetleriyle artık işe yaramaz bir hale getiriyoruz. Ama neredeyse hepsinin o kadar çook marifetleri var ki. Okuyunca o atıkları çöpe atmaya kıyamayacağınıza eminiz.

Meyve ve sebzelerin kabuklarının faydaları

1- Patates kabuğunun faydaları

Vitaminler bakımından zengin olan patates, kabuğuyla birlikte yenildiğinde oldukça faydalı, bu besin soyulduğunda vitamin değeri azalıyor. En önemlisi patatesi tüketmeden önce çok iyi yıkamamız gerekiyor.

2- Salatalık kabuğunun faydaları

Lif bakımından zengin olan, düşük kalorili bir besin kaynağı olan, salatalık kabuğunun faydaları da oldukça fazladır. Kabuğuyla birlikte yenildiğinde kansere ve diğer hastalıklara karşı sizi koruyor. Unutmamalıyız ki sebze ve meyve kabukları besinin kendinden daha faydalı olabiliyor.

3- Kivi kabuğunun faydaları

C vitamini deposu olan kivi kabuğu kendinden üç kat daha fazla antioksidan içeriyor. Kalp sağlığı için oldukça faydalı olan potasyum açısından zengin olan kividen sağlığınız için faydalanabilirsiniz.

4- Elma kabuğunun faydaları

Doktorlar tarafından tavsiye edilen elma, tam bir şifa kaynağıdır. Besinleri sindirmekle ilgili her hastalığa iyi gelmekle beraber, yaşlanmayı da geciktirme özelliği vardır. Elmanın kabuğu ise tam bir şifa deposu, akciğerlerin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Kandaki şeker oranını dengeliyor ve kanser hücrelerini yok edebiliyor.

5- Muz kabuğunun faydaları

Belki de bunu hiç duymadınız ama evet! Diğer meyveler gibi muzun da kabuğu antioksidan deposudur. Lezzetini önemsemezseniz, bundan sonra kabuğunu da birlikte yiyebilirsiniz. Ayrıca muz kabuğu saksı bitkilerinin topraklarından alamadıkları potasyum açısından çok zengindir ve bitkileri canlandırmak için de kullanılabilir.

6- Karpuz kabuğunun faydaları

Yaz aylarının en vazgeçilmez meyvesi olan karpuzun da kabuğu oldukça faydalıdır. Karpuz kabuğu kan dolaşımını düzenliyor ve hipertansiyon hastalıklarına iyi geliyor. Karpuz Kabuğu da Kendinden daha yararlı besinler arasına giriyor.

7- Havuç kabuğunun faydaları

Göz sağlığına oldukça faydalı olan havuç, kansere savaş için çok önemli sebzedir. Kabuğuyla birlikte yenildiği zaman kanser türlerini yok etmeye yardımcı oluyor.