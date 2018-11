Kabuğu bile kanser riskini %30 azaltıyor

Enfeksiyonların sıklaştığı sonbahar ve kış aylarında, vücudun C vitaminine olan ihtiyacı artıyor. C vitamini, vücutta pek çok fonksiyonu bulunan önemli bir vitamin .. C vitamini vücutta yapılamadığından, mutlaka besinlerle dışarıdan alınmak zorundadır. C vitamini oksijen, ısı, ışık, metal ve benzerleri ile çok çabuk harap oluyor. Onun için C vitamininin her gün taze sebze ve meyvelerden yeterince alınması gerekiyor. Bu vitamin konusunda en zengin kaynaklar turunçgiller ve tabii portakal..

İnsanın günlük C vitamini ihtiyacı 50-70 miligram. Bir portakalda ise 90 miligram C vitamini bulunuyor. Sigara içenlerde ve enfeksiyonlar sırasında C vitamini ihtiyacı yaklaşık 2 katına çıkıyor. Bu sebeple sigara kullananlar ve sık enfeksiyon geçirenler, daha fazla C vitaminine muhtaçlar.

Kış aylarında, özellikle enfeksiyon sırasında portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi turunçgillerden sık sık yararlanmak gerek.

Bakın dikkat edin kışın enfeksiyon bir dert. Fakat devası da yine kış meyvesi olarak turunçgillerde..

Bu arada portakalın kabuğu da faydalı. Kabuğun üst kısmında bulunan dlimonene, UV ışınlarının ölümcül düşmanıdır. Arizona Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada haftada bir çay kaşığı kadar portakal kabuğu yemenin deri kanseri riskini yüzde 30 azalttığı görülmüş. Dış kabuğu ısırmak yerine, balık üzerine çeşni yerine serpebilirsiniz ya da salataya sosla birlikte karıştırabilirsiniz.

SABAH SABAH İYİ OLMAZ

Her sabah portakal suyu içmek oldukça faydalı görünebilir. Ancak asla aç karnına değil. Önce kahvaltınızı yapmalı, bir süre sonra portakal suyunu içmelisiniz. Çünkü bu türden asitli içecekler, yemek borusunu tahriş edebilir. Midede asit reflüsü hissi yapsa da bu sadece bir tahriştir. Midede, içeceğin ekstra asidi başka problemlere kapı aralar.

Eğer sabah kalkar kalkmaz hiçbir şey yememişseniz mideniz zaten asitle doludur ve ekstra asit eklemeniz midenizde ağrı yapabilir.

Yüksek früktozlu mısır şurubu ile tatlandırılmış limonata içiyorsanız dikkatli olun, çünkü yüksek miktardaki şeker istilası ishale sebep olacaktır.