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Ekonomi Kablusuz Arzum Okka CES 2023’te tüketiciyle buluştu
Ekonomi

Kablusuz Arzum Okka CES 2023’te tüketiciyle buluştu

Ev aletleri üreticisi Arzum tarafından Consumer Electronic Show’da (CES) OKKA OK001 prototipi sergilendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 16:06:00 -
Kablusuz Arzum Okka CES 2023’te tüketiciyle buluştu

Kablosuz enerji aktarımı teknolojisinin uygulanmasıyla ortaya çıkan konsept üründe yeni normları dünyaya duyuran Wireless Power Consortium’la (WPC) çalışıldı. WPC tarafından kullanıma sunulan ve herkese açık bir evrensel şarj standardı olan Qi, kablosuz elektrikli ev aletleri standardı kapsamında OKKA OK001 prototipinin de özellikleri arasında yer aldı.

Teknoloji önceliği

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, teknolojiyi daha iyi kullanmanın her zaman önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Kolbaşı, teknolojiye ciddi olarak yatırım yapan ve her yıl bu yatırımları büyüterek devam ettiren bir şirket olduklarını aktardı. Kolbaşı, şunları ifade etti: “Teknolojik gelişmelerin yaşandığı ve yaşam formlarının hızla değiştiği bir dönemde tüm sektörlerde olduğu gibi küçük ev aletlerinde de değişim sürecindeyiz. Tüketici hayatını kolaylaştıran, keyif veren ve yeni deneyimler yaşatan her türlü teknolojiye hızlıca adapte oluyor. Bu teknolojik gelişmeleri de markalardan bekliyor. CES’te ilk kez tüketicilerimizin beğenisine sunduğumuz, yeni teknolojilerle donatılan ve geleneksel Türk kahvesini fincana servis edebilen OK001 ürünümüz, tüketicimizin ihtiyaç ile beklentilerini karşılaması bakımından bizim son dönemdeki en büyük gurur kaynağımız. 600 yıllık Türk kahvesi mirasını tüm dünyaya yayma misyonuna sahip bir şirket olarak bu eşsiz kültürü dünya yolculuğunda bir adım öteye taşıyacak bu tür yenilikleri çok önemsiyoruz.”

İnovasyonlara devam

Kolbaşı, “Arzum olarak bundan sonra da geliştireceğimiz inovasyonlarla Türk kahvesi sevenlere en son teknolojiye sahip ürünler sunmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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