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Yerel Kablo hırsızları suçüstü enselendi!
Yerel

Kablo hırsızları suçüstü enselendi!

Bursa'da haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan zanlılar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 16:30:00 -
Kablo hırsızları suçüstü enselendi!

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalıçiftlik ve Esence mahallelerinde, Ketendere Mezarlık altı mevkisinde, değişik zamanlarda haberleşme kablosunun çalındığını ihbarı alan Jandarma Suç Araştırma Timleri inceleme başlattı. Yaklaşık bin 500 metre haberleşme kablosunun çalındığı tespit edilirken, yapılan ilk incelemede zanlıların kiralık otomobil kullandığı ortaya çıktı.

Yapılan çalışmanın sonunda kabloları çalan şüphelilerin R.İ., İ.C. ve R.G. olduğu tespit edildi. Bu zanlıların Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçesinde de 7 ayrı noktadaki haberleşme ve enerji nakil kablosu olayını gerçekleştirdikleri, zanlılardan İ.C. ve R.G. şahıslar tespiti yapılan araç ile birlikte Balıkesir İli Susurluk İlçesinde de kablo hırsızlığı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Bu gelişmeler üzerine diğer şüpheli R.İ. kullandığı araç ile birlikte yakalandıktan sonra gözaltına alındı.

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