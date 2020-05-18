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Kablo hırsızları Gönen’de yakalandı

Balıkesir’in Balya ilçesinde, haberleşme nakil kablosu çaldıkları belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:19:14 -
Kablo hırsızları Gönen’de yakalandı

Balıkesir’in Balya ilçesinde, haberleşme nakil kablosu çaldıkları belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.


Balya ilçesi Kadıköy mahallesi, Balya-Gönen karayolunda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Türk Telekom Müdürlüğüne ait haberleşme ve nakil kablosu çalınması üzerine müteakip olay yerinde jandarma inceleme birimi tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda; toplam 180 metre haberleşme kablosunun kesilmek suretiyle çalındığı tespit edildi. Balya İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve OYİT unsurlarından oluşturulan özel ekip tarafından bölgede bulunan güvenlik kamera görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bahse konu hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler de tespit edildi. Olaya karışan şüpheli şahıslar; T.Ç. ve M.T. isimli şahıslar Gönen ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş ve haklarında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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