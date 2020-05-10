  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir deponun kilidini kırıp içeri giren hırsız kabloları ve inşaat malzemelerini çalıp kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:14:42 -
Kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir deponun kilidini kırıp içeri giren hırsız kabloları ve inşaat malzemelerini çalıp kaçtı. Bir başka mahallede çaldığı eşyalarla beraber suçüstü yakalandı


Olay, Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. işyerine ait deponun kilidini kırıp içerideki bakır kablo ve inşaat malzemesini çalıp olay yerinden kaçtı. Polisin kovalamacası sonucu, İkiçeşmelik Mahallesi’nde bir arazide yakalanan hırsız polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı